Peter und Ruth Blau aus Speyer machen ehrenamtlich Musik in Senioreneinrichtungen. Im Interview mit Narin Ugrasaner erklärt Peter Blau, was die beiden motiviert.

Herr Blau, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Vor drei Jahren wurden meine Frau Ruth und ich angesprochen, ob wir beide einen musikalischen Nachmittag in Seniorenheimen gestalten könnten. Selbstverständlich kam von uns Zustimmung, und so spielen und singen wir für die Bewohner der Seniorenheime, begleiten den Nikolaus in der Weihnachtszeit, spielen im Frühling und im Herbst.

Was ist das Schwierigste daran?

Das ist überhaupt nicht schwierig. Wir sind in Rente und können uns die Zeit einteilen. Außerdem geht uns das Herz auf, wenn Musik anderen Freude bereitet.

Warum machen Sie es gerne?

Es ist eine Freude, zu sehen, wie die Menschen bei Musik und Gesang aufblühen, mitsingen, sich bewegen. Musik macht glücklich, vertreibt die Traurigkeit und fördert sogar die Gesundheit. Das möchten wir noch lange machen, wenn es der große Dirigent zulässt. Denn Musik ist ein wichtiger Teil unseres Lebens.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Musik verbindet. Als ich meine Frau kennenlernen durfte, informierte mich ihre beste Freundin über eine starke Erkältung bei ihr – und dass sie gesagt habe, ich wäre eine untreue Tomate, weil ich sie nicht besuchen komme. Also nahm ich damals meinen ganzen Mut zusammen, besorgte einen Blumenstrauß und besuchte sie in ihrem Elternhaus. Ich bemerkte in der Ecke ein Akkordeon: „Spielst du?“. „Ja“, antwortete sie. „Ich habe bei der Musikschule Sogno schon als junges Mädchen Akkordeon spielen gelernt.“ Mir brachte es als Achtjähriger ein Akkordeonspieler aus einer Tanzkapelle bei, jeden Sonntagmorgen in unserer Vorderstube für zwei D-Mark pro Stunde. Dann nahm ich ihr Akkordeon, Hohner Concerto II, und spielte für meine künftige Ehefrau Lieder und Balladen an ihrem Krankenbett.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, und das merken wir. Sie singen mit, haben Freude an der Musik. Sie erinnern sich plötzlich wieder an die Texte, es werden Erinnerungen geweckt. Häufig wird uns gesagt: „Wir hätten noch länger zuhören können.“ Oder: „Wann kommt ihr wieder?“ Das freut uns natürlich sehr.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Musik zog und zieht sich immer noch durch unser Leben. Anfang der 1980er spielten wir bei der Musikgruppe der Naturfreunde Speyer. Daraus gründeten sich die „Musik-Familie“ (Gesang mit Livemusik) und die Band „Red Line“ (Tanzmusik) mit einem Auftritt in der Partnerstadt Chartres als Höhepunkt. Als Nächstes gründeten wir die Fasnachtsgruppe „Siedlungsheiler“. Danach eine Neugründung der Speyerer Kultband aus den 60ern: „The Roggers“. Wir spielten unter anderem 2006 auf der Bühne vor dem Altpörtel im SWR-Fernsehen beim Rheinland-Pfalz-Tag. Neben Orgel und Keyboard als Bandinstrumenten war immer das Akkordeon dabei. Das neuste Projekt ist die Gründung der Band „Batschkabbe-Musik“ mit Pfälzer Liedern und alten Schlagern, die wir teilweise umtexten. Probe ist wöchentlich wie immer im Keller-Probenraum unseres Hauses.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Wenn man besondere Fähigkeiten hat, die man mit anderen teilen möchte, sei es Gedichte vorzutragen oder Lieder zu singen, kann ich empfehlen, sich einfach in Seniorenheimen vorzustellen. Die Menschen freuen sich.

Zur Person

Ruth (73) und Peter Blau (74) sind seit 53 Jahren verheiratet. Beruflich arbeitete sie als Schulsekretärin, er als Gärtnermeister. Sie sind seit zehn Jahren in Rente.