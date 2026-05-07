Der Nachbarschaftsverein der Baugenossenschaft GBS hat ein neues Kindertreffen in Speyer-West ins Leben gerufen. Narin Urgrasaner hat eine der Helferinnen befragt.

Eliana, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Aktuell unterstütze ich ehrenamtlich Masha Reiser vom Nachbarschaftsverein Speyer bei dem neuen Projekt „Kindertreffen West Kids“ für alle Kinder in Speyer-West. Wir helfen uns einfach gegenseitig bei dem, was gerade so ansteht.

Was ist das Schwierigste daran?

Wenn sich viele Kinder tummeln, ist es manchmal schwierig, alles im Blick zu behalten, was aber überhaupt nicht schlimm ist.

Warum machen Sie es gerne?

Ich finde es schön, wenn man den Menschen, Kindern und Familien ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Das „Kindertreffen West Kids“ ist ein neues Projekt. Ich freue mich auf viele nette Leute, Kinder und Familien. Wir hoffen natürlich, dass das Angebot gut bei den Kindern und Eltern ankommt.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ganz bestimmt. Ein nettes Danke, ein freundliches Lächeln hat nie gefehlt.

Was macht Ihre Aufgabe besonders?

Ich denke, dass der Alltag manchmal sehr herausfordernd sein kann. Hier kann man einfach mal kurz durchatmen und sich mit anderen austauschen, während man zusammen etwas Schönes erlebt.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Einfach mal bei unserer lieben Masha Reiser anfragen, wie man sich einbringen oder helfen kann. Jede Hand zählt und ist herzlich willkommen.

Zur Person

Eliana ist 39 und unterstützt seit Anfang des Jahres den Nachbarschaftsverein der Speyerer Baugenossenschaft GBS. Aktuell bei dem neuen Projekt „Kindertreffen West Kids“, einer Kooperation der GBS und Jugendförderung Speyer. In ihrer Freizeit verbringt sie gerne Zeit mit ihrer Familie und häkelt. Sie möchte nicht, dass ihr Nachname in der Zeitung genannt wird.





Termine

Mittwochs von 16 bis 18 Uhr an folgenden Terminen im Nachbarschaftsverein der GBS, Langensteinweg 21: 3. Juni, 12. August, 2. September, 4. November und 2. Dezember. Am 24. Juni und 21. Oktober findet die Veranstaltung im Stadtteilbüro-West, Berliner Platz, statt. Ohne Anmeldung. Es wird gebastelt, gebacken und gespielt. Die Aufsichtspflicht obliegt den Erziehungsberechtigten. Weitere Infos bei Masha Reiser unter mail@gbs-nachbarschaftsverein.de oder Telefon 06232 3167705.

