Herr Frey, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Als Leiter der Dom-Technik bin ich für alle technischen Dinge am Dom und in den Gebäuden des Domkapitels zuständig.