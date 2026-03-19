Hanileiny Adrian-Molina kann im Speyerer Kinder- und Jugendzirkus Bellissima ihre Ausbildung und ihre Leidenschaft verbinden. Narin Ugrasaner hat sie interviewt.

Frau Adrian-Molina, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bin Trainerin beim Zirkus Bellisima und betreue drei Gruppen verschiedener Altersstufen einmal pro Woche. Ich betreue zwei Regelzirkus-Gruppen für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren sowie eine Jugendgruppe ab 13 Jahren. Wir starten das Training mit einem kleinen Spiel und bieten im Regelzirkus ganz viele verschiedene Disziplinen an, damit sich die Kinder ausprobieren können, zum Beispiel Jonglieren, Luftnummern, Einrad, Akrobatik oder Seilzug. Wir üben spielerisch Körperhaltung, Dehnung, Flexibilität und Kraft. Für die Kinder ist das eine tolle Abwechslung. Sie haben Spaß, wachsen daran und werden selbstbewusster.

Was ist das Schwierigste daran?

Die Kinder mit ihren verschiedenen Einstellungen als Gemeinschaft zu motivieren.

Warum machen Sie es gerne?

Weil ich meine absolute Leidenschaft, den Zirkus, an Kinder weitergeben kann. Ich bin ausgebildete Zirkuskünstlerin. Ich habe mit 15 Jahren die staatliche Zirkusschule in Kuba besucht. Danach war ich jahrelang als Zirkusartistin aktiv. Mittlerweile habe ich zwar die Branche gewechselt, ich wusste aber, dass ich irgendwann wieder in die Zirkuswelt zurückkehren möchte. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt seit drei Jahren im Zirkus Bellissima meine Erfahrung und mein Wissen weitergeben kann. Mir macht das total Spaß. Als ehemalige Künstlerin genieße ich das jetzt anders.

Was ist ein besonderes Erlebnis?

Die strahlenden Kinderaugen nach jedem Auftritt. Wir erleben Schritt für Schritt, wie sich die Kinder entwickeln, von „ich kann das nicht“ bis hin zum Auftritt. Es ist unglaublich, wie sich die Kinder entfalten. Und wenn sie dann Familien und Freunden zeigen können, was sie monatelang geübt haben und selbst stolz sind, ist das immer wieder ein besonderes Erlebnis.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, vor allem Eltern sind sehr dankbar und freuen sich immer wieder über die Entwicklung ihrer Kinder, körperlich wie auch seelisch.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Meine Erfahrung, die ich mitbringe und an die Kinder weitergebe. Ich kann meinen Beruf als Zirkusartistin mit der Arbeit mit Kindern verbinden. Für uns ist es schön, zu sehen, welche Entwicklung die Kinder machen. Sie knüpfen Freundschaften, unterstützen sich gegenseitig, bilden eine Gemeinschaft und kümmern sich umeinander.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Zirkus ist wie eine große Familie, die mit viel Fleiß und Engagement verbunden ist. Ich würde raten: einfach ausprobieren.

Zur Person

Hanileiny Adrian-Molina (35) betreibt mit ihrem Ehemann ein Hotel und Restaurant in Walldorf. Sie engagiert sich beim Speyerer Zirkus Bellissima seit Frühling 2023 als Trainerin, hat zwei Kinder (sechs und elf Jahre), macht gerne Radtouren mit ihnen und liebt es, ihren Garten zu verschönern.

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