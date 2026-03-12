Alice Krüger ist Sportkreisjugendleiterin im Stadtsportverband. Im Interview mit Narin Ugrasaner erzählt sie, wem sie in diesem Ehrenamt Gutes tun kann.

Frau Krüger, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bin Sportkreisjugendleiterin und ein Teil des Stadtsportverbandes. Ich unterstütze bei allen anstehenden Projekten, vor allem das Kita-Projekt mit wöchentlichen Bewegungsangeboten für Vorschulkinder. Außerdem wirke ich bei der Organisation der „Nacht des Sports“ mit, zu der die Sportlerehrung gehört. Zusätzlich habe ich das kostenfreie Angebot „Bewegung im Park“ mitinitiiert und bin dabei selbst als Übungsleiterin tätig. Ich versuche, bei vielen sportlichen Veranstaltungen dabei zu sein, um Kontakte zu knüpfen und Vernetzungen zu schaffen.

Was ist das Schwierigste an Ihrem Amt?

Da ich dieses Amt noch nicht lange bekleide, musste ich mich zunächst mit den an mich gestellten Aufgaben und den damit verbundenen Herausforderungen vertraut machen. Es galt herauszufinden, was in der Vergangenheit bereits ausprobiert wurde, was umgesetzt werden konnte und wo es zukünftig Hürden zu bewältigen geben könnte.

Warum machen Sie es gerne?

Ich bin gerne kreativ, organisiere gerne Veranstaltungen und komme gerne mit anderen Vereinen in Kontakt. Ich freue mich über konstruktive Zusammenarbeit und einen offenen Austausch.

Was war ein besonderes Erlebnis?

In der kurzen Zeit habe ich gelernt, dass man manche Dinge einfach nur laut aussprechen muss. Häufig resultiert daraus direkt eine gemeinsame Idee, wie etwas umgesetzt werden oder wer um Rat gefragt werden kann. Bisher ist es die Summe an kleinen positiven Erlebnissen, die mich beeindruckt haben.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung im Stadtsportverband ist sehr hoch.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Besonders ist, dass jede Idee ihren Platz findet. Ich bin nicht auf einen festgelegten Bereich beschränkt – ich kann überall mithelfen und mich einbringen.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Einfach machen! Nicht zu lange darüber im Stillen grübeln, sondern Ideen laut aussprechen und allzeit mutig sein, neue Dinge auszuprobieren.

Zur Person

Alice Krüger (32) ist Sport- und Gymnastiklehrerin, seit 2024 Sportkreisjugendleiterin und Aktive im Stadtsportverband Speyer. In ihrer Freizeit tanzt sie, unternimmt etwas mit ihrer Familie, zum Beispiel Ausflüge ins Schwimmbad, in den Wald oder in Tierparks, und bewegt sich allgemein gerne an der frischen Luft.

