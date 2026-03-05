Elvira Müller-Beckenbach ist eine Expertin des Weltladens für fair gehandelte Schokolade. Im Interview mit Narin Ugrasaner verrät sie, warum Ehrenamt gut schmecken kann.

Welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich arbeite zwei, bei Bedarf auch vier Stunden in der Woche im Verkauf im Weltladen. Dabei ist es mir wichtig, unsere Kundschaft über den fairen Handel und den Hintergrund unserer Produkte zu informieren. Derzeit liegen mir zwei Projekte am Herzen. Das sind die Unterstützung der philippinischen Kinderrechtsorganisation Preda und die komplett von der Bohne bis zur Tafel (Bean to Bar) in Ghana hergestellte Schokolade von Fairafric. Deren Verkauf bedeutet nicht nur Entwicklungshilfe, sondern eine echte Chance gegen Armut und Kinderarbeit. Zu beiden Projekten gehört eine regelmäßig von mir organisierte Verkostung der Produkte während meiner Schichten im Laden.

Was ist das Schwierigste daran?

Schwierigkeiten gibt es keine, da ich vom Team sehr unterstützt werde und wir gut zusammenarbeiten.

Warum machen Sie es gerne?

Für mich ist das Wichtigste die sinnvolle Unterstützung der Produzenten und Produzentinnen unserer Produkte. Am Beispiel des Mangoprojektes auf den Philippinen weiß ich, dass dadurch über 500 Kleinbauernfamilien und deren Kinder eine Perspektive haben. Zehn Prozent des Verkaufspreises der 20 Mangoprodukte verbleiben bei der philippinischen Kinderschutzorganisation Preda, die die Kinderrechte vor Ort stärkt und sich um vernachlässigte und traumatisierte Kinder kümmert. Auch in Ghana bleibt mit der Herstellung der Schokolade von Fairafric die Wertschöpfung vor Ort. Dadurch werden konsequent Armut, Hunger und Kinderarbeit bekämpft.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Die Verkostungen und der Verkauf außerhalb des Weltladens bei verschiedenen Gelegenheiten wie dem Afrika-Festival auf dem Geschirrplätzel in der Interkulturellen Woche sind für mich besondere Erlebnisse durch die Atmosphäre, die guten Gespräche und das Kennenlernen interessanter Menschen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Unsere Kundschaft und unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden schätzen die Informationen und die Beratung im Laden und die damit verbundenen Projekte sowie Einsatzbereitschaft und Flexibilität.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Der Kontakt zu den unterschiedlichen Menschen und das Wissen um das, was wir erreichen können, sind für mich besonders.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Die Beschäftigung und die Unterstützung des Fairen Handels macht viel Freude. Interessierte können sich im Weltladen melden und sich informieren. Einfach vorbeikommen oder eine Mail an info@weltladen-speyer.de schreiben oder anrufen: 06232 78285. Ein weiterer Tipp: Am 27. März ab 19 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einem Infoabend „Erleben, wie faire Schokolade schmeckt“ teilzunehmen. Dieser findet in den Brilliant Spaces, Johannesstraße 6a, in Speyer statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter info@weltladen-speyer.de ist erforderlich.

Zur Person

Elvira Müller-Beckenbach, ehemalige Bezirksleiterin im Apotheken-Außendienst, engagiert sich nach Rentenbeginn seit über zehn Jahren im Weltladen Speyer ehrenamtlich. Hobbys: Weltladen, Menschen, Reisen, Sauna, Fitness, Musik, Natur und Tiere.