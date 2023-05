Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Speyerer Bademaxx ist Pascal Riemer für den reibungslosen Ablauf des Bade- und Saunabetriebs zuständig. Mit Narin Ugrasaner sprach der 35-Jährige darüber, was ihn an seinem Beruf fasziniert und wo es in der Krise hakt.

Herr Riemer, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Mein Arbeitsplatz ist im Sport- und Erlebnisbad Bademaxx in der Speyerer Geibstraße. Als Schichtführer