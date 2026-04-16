Kommentar RHEINPFALZ Plus Artikel Die Stadtwerke Speyer beweisen Weitsicht

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Die Speyerer Stadtwerke beweisen mit dem Bau der großen Photovoltaikanlage erneut Weitsicht. Viel mehr Flächen in vergleichbarer Größe dürfte es in Speyer nicht geben.

Konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu setzen, ist der einzig richtige Weg für die Zukunft. Die Speyerer Stadtwerke haben das schon längst erkannt. Die große Photovoltaik-Anlage zwischen Speyer und Römerberg ist der nächste logische Schritt. Es dürfte langfristig ein wichtiger sein, weil die Anlage das Wasserwerk versorgt. Das könnte den Wasserpreis ein Stück weit von Strompreisschwankungen entkoppeln. Bedauerlich, dass keine Speicherlösung vor Ort vorgesehen ist, aber Sicherheit im Schutzgebiet geht vor. Die Stromspeicherung dürfte eines der entscheidenden Zukunftsprojekte werden. Weitere PV-geeignete Flächen in vergleichbarer Größe zu finden, dürfte in Speyer keine leichte Aufgabe sein.

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