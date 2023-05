Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut 50 Jahre nach der ersten Bühnen-Premiere wurde auch die Speyerer Theatergruppe „Prisma“ in die Zwangspause geschickt. Jetzt ist sie wieder da: Mit Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, neuem Regisseur und hoch motiviertem Ensemble will Prisma an ein halbes Jahrhundert Theater in und für Speyer anknüpfen. Wir waren bei einer Probe dabei.

Schrecksekunde. Auf einem Stuhl mitten auf der Bühne blickt ein dunkel gerahmtes Foto von Rolf Schüler-Brandenburger, langjähriges Prisma-Mitglied, in den Zuschauerraum.