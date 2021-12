In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Schon vor der Eröffnung des Ladens „Anna’s Landpartie“ in der Alten Münze in Speyer war klar, dass es eine Brezelschokolade geben muss: „Dass Speyer die Geburtsstadt der Brezel ist, daran lässt sich zweifeln“, sagt Michael Köhr, Ehemann der Eigentümerin. Aber Symbol der Stadt ist sie trotzdem, diese Brezel; und landete prompt in Schokolade. Im Sortiment des Ladens ist sie seit der Eröffnung im Jahr 2017. Geliefert wird die Schokolade von Konditor und Chocolatier Ralf Paulus von „Paul’s fine pastry“ aus Landau.

Anfangs nutzte dieser in Abstimmung mit den Köhrs für die Herstellung noch Laugenbrezeln. „Die Lauge der Brezel und die Schokolade haben aber gegeneinander gearbeitet“, erzählt Michael Köhr von den frühen Versuchen. „Das führte zu Rissen in der Schokolade und sah einfach nicht schön aus.“ Der Chocolatier stieg auf ein eigenes Rezept für Vanille-Mürbeteig um, und seither klappt alles. Die Schokolade gibt es in den Sorten Zartbitter und Vollmilch. „Drei Sorten werden erhitzt und zu einer neuen Schokolade vermählt, wie es unser Chocolatier sagt“, erklärt Köhr. Auf 30 Grad heruntergekühlt werde die Schokolade dann in Form gegossen. Die Vanillebrezeln würden hineingelegt.

Im Laden kann man die Schokolade das ganze Jahr über kaufen. Sie liegt nahe dem Eingang auf einem Tisch mit Speyerer Produkten. Dieser passe bestens zum Konzept des Ladens, so Köhr. Er berichtet, dass das Ehepaar vor der Eröffnung in Landau eine sprichwörtliche Landpartie machte. „Wir schauten uns kleine Bauernlädchen der Region an und orientierten uns daran.“