Andreas Hemmer, Verwaltungsleiter des Technik-Museum Speyer, spricht mit Christian Berger über die Folgen der Schließung der Sammlungen.

Herr Hemmer, was bedeutet die Schließung im November für die Mitarbeiter des Museums?

Als Freizeit- und Kultureinrichtung sowie Eventlocation treffen uns die aktuellen Schutzmaßnahmen wieder sehr hart. Das heißt, dass es durch die Schließung auch sofort keine Arbeit mehr gibt. Wir reden für die Standorte Speyer und Sinsheim von etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch wenig Resturlaub abbauen und dann zu 100 Prozent in Kurzarbeit sind. Die restlichen, derzeit 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten nur noch 40 oder 60 Prozent. Den Urlaub aus dem kommenden Jahr vorzuziehen ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Wie bewerten Sie die Situation im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr?

Durch die derzeitigen Schutzmaßnahmen sind weitaus mehr Kolleginnen und Kollegen betroffen als im Frühjahr. Anfang des Jahres haben wir mit einem Sommergeschäft gerechnet. Die Resonanz der Besucher war nach der Wiedereröffnung erst ziemlich verhalten. Im Lauf der Wochen, bis zu den Herbstferien, hat sich die Situation jedoch erholt und war durchaus zufriedenstellend. Das Minus durch die Schließung war absolut nicht zu aufzuholen, auch wenn einige besucherstarke Wochen dabei waren. Um so bedachter müssen wir jetzt handeln.

Was heißt das für die finanzielle Lage des Museums?

Wir leben aktuell von Krediten, konnten über den Sommer keine Reserven anlegen und gehen in die besucherschwächere Jahreszeit. Das bedeutet vorausschauend zu planen und zu handeln und das bringt auch Einschnitte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Instandhaltung mit sich, die jetzt auch in Kurzarbeit sind.

Welche Projekte können im Museum in den nächsten vier Wochen weiterverfolgt werden?

An einigen wenigen terminabhängigen oder sicherheitsrelevanten Projekten werden wir in den nächsten Wochen „mit angezogener Handbremse“ weiterarbeiten, zum Beispiel den Aufbau der neuen Lindenstraße-Ausstellung oder die Fertigstellung der Renovierung des zweimotorigen Flugzeugs „Noratlas“. Wir beginnen aber auch ein großes, neues Projekt: Die Ausstellungen in unserer „Liller Halle“ werden neu gestaltet und erhalten ein frischeres, zeitgemäßes Erscheinungsbild. Hier sind wir gerade voll in den Planungen und nutzen die Zeit der Schließung für die ersten Arbeitsschritte. Aber alles in reduzierter Personalstärke.

Welche Projekte verschieben Sie und welche sind erstmal ad acta gelegt?

Alles, was nicht sicherheits- oder erhaltungsrelevant ist, müssen wir leider verschieben. Eine Eröffnung der Lindenstraße-Ausstellung kann nicht zum „Geburtstag“ der Serie im Dezember stattfinden. Renovierungsarbeiten einiger Exponate werden nicht über den Winter 2020/2021 vorgenommen. Veranstaltungen wie das Weihnachtskonzert im Museum Wilhelmsbau müssen ganz abgesagt werden. Auch wenn es erst nach Weihnachten stattfinden würde, die Hygieneauflagen können dort nicht eingehalten werden.

Welche Angebote bleiben trotz Schließung der Sammlungen erhalten?

Wir tun alles das, was wir dürfen. In unserem Souvenirshop gibt es eine so große Auswahl an Modellen, Modellbausätzen, Souvenirartikeln und vor allem Büchern zu den Themen Auto & Verkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Lokomotiven und vielem mehr, wie es sie im näheren Umkreis nicht mehr gibt. Wer sich also für Technik-Literatur oder Technik-Modelle interessiert, wird bei uns ganz sicher fündig, um zu Hause eine „corona-konforme“ Freizeitbeschäftigung zu haben. Hier findet man auch eine große Auswahl an tollen Geschenkideen zu Weihnachten. In unserem Bistro bieten wir ein tolles Essensangebot zum Mitnehmen. Direkt vor dem Haupteingang gibt es zahlreiche Parkplätze und Kurzparker sind sogar kostenlos. Wir haben auch Mike’s Pizza im Angebot – und die ist wirklich ganz hervorragend. Ich selbst habe nur in Verona eine vergleichbar leckere Pizza gegessen.

Was bedeuten für Sie die Absagen aller Veranstaltungen bis Jahresende?

Uns bricht dadurch ein großes Stück an Werbung für die Museen und Umsatz weg, zusätzlich zu den Ausfällen, die durch die Schließung im Frühjahr entstanden sind. Das ist finanziell wirklich eine Herausforderung. Darum ist es wichtig, dass wir momentan immer etwas „den Fuß auf der Bremse“ haben. Aber auch wiederum nicht zu sehr, damit wir uns nicht ausbremsen. Das Jahr 2020 stellt uns fortlaufend vor neue Herausforderungen, verlangt ein hohes Maß an Improvisationskunst und Kreativität aber auch an Taktgefühl und Besonnenheit. Den Spagat zwischen all den Fähigkeiten bekommen wir mittlerweile ganz gut hin.

Gibt es bereits Auswirkungen auf Ihre Planungen für das nächste Jahr?

Fest steht, dass auch 2021 ein Jahr der Ausnahmen werden wird. Darauf stellen wir uns schon ein. Wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre Technik Museum Speyer und 40 Jahre Technik Museum Sinsheim. Doch in welcher Form wir feiern können, das ist noch ungewiss. Klar ist auch, dass die Veranstaltungen sicher keine Großveranstaltungen sein werden. Das heißt, auch hier müssen wir umdenken, uns anpassen oder neu erfinden. Es ist bei all den Unsicherheiten jedoch beruhigend, wenn man sich auf ein gutes, belastbares und kreatives Team verlassen kann, das sich all den Herausforderungen stellt, die diese wechselhafte Zeit mit sich bringt.

Bis wann muss klar sein, ob der Brazzeltag unter den dann geltenden Corona-Regeln veranstaltet werden kann?

Auch hier stellen wir uns von vorneherein etwas breiter auf. Wir arbeiten an mehreren Konzepten parallel. Wer weiß, welche Schutzmaßnahmen im Mai 2021 gelten? Ziel ist es, den Brazzeltag 2021 auf jeden Fall stattfinden zu lassen: Ob als kleinere Variante, mit begrenzten Tickets für verschiedene Vorführungen oder mit einem virtuellen Programm, das wird letztlich auch durch das besonnene Verhalten aller entschieden. Wenn es nach uns geht, findet das Technikfestival auf jeden Fall statt, selbstverständlich corona-konform.

Zur Person

Andreas Hemmer leitet seit 2007 das Technik-Museum Speyer. Nach seiner Ausbildung beim Sinsheimer Mutterhaus hat er zunächst seit 2000 im Management des Museumsshops in Speyer gearbeitet.

