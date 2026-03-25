Unabhängig von den stark gestiegenen Preisen lassen die Tankstellen nicht von einer einzigartigen Praxis: pro Liter ihres kostbaren Stoffs neun Zehntelcent aufzuschlagen.

Eine Folge des Kriegs in Nahost sind deutlich gestiegene Kraftstoffpreise. Sie machen Bürger in vielen Ländern offenbar betroffener als andere Folgen des Waffengangs. Insofern fallen die neun Zehntel schmerzhaft ins Gewicht, die auf den Literpreis aufgeschlagen werden. Vor allem sofern man nicht der Sichtweise zuneigt, dass damit beim Preis ein Zehntel nachgelassen wird.

Die Rolle der Neun kennen viele aus dem täglichen Einkauf: Was 1,99 Euro kostet, landet Marktpsychologen zufolge schneller im Einkaufswagen als ein ähnlicher Artikel für 2,00 Euro. Die Tankstellen haben diese Manipulation der Kunden auf die Spitze getrieben: Ihr Literpreis für Benzin oder Diesel endet seit Jahrzehnten mit „Komma Neun“ hinter dem letzten Cent, in der Speyerer Praxis also beispielsweise 2,259. Die weithin sichtbaren Preistafeln haben diese neun Zehntelcents schon fest und unveränderlich aufgedruckt – wenn auch nicht so ganz von weitem sichtbar.

Die Quittungssumme hingegen enthält die dritte Stelle hinter dem Komma nicht mehr. Warum auch? Zehntelcent-Münzen gibt es nicht, und es kann ja aufgerundet werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das halbe Pfund Butter oder die Packung Kekse kosteten im Supermarkt 1,899 Euro. Wäre ja noch schöner. Aber vielleicht schaut der Handel sich das noch bei der Tanke ab? Zuzutrauen wäre es ihm.