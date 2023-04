Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Kenny Rocks“, so heißt das Ein-Frau-Metal-Musik-Projekt von Kenny Behnke-Gapp aus Speyer. „Born to be wild“ singt sie mit ausdrucksstarker Stimme. Die 51-Jährige Power-Frau mit enormer Ausstrahlung tritt solo und mit einer Band auf. Sie ist eine Sängerin mit einer ganz besonderen Geschichte. Sie arbeitet an ihrem ersten Buch.

Kenny Behnke-Gapp ist auch Frontfrau der Heavy-Metal-Band Sinful Touch (Sündige Berührung), die in der ganzen Metropolregion auftritt. Auf Youtube kann man die Band, die nach