Der Kapitän beißt auf die Zähne. Trotz einer Wadenverletzung sinnt DJ Woodmore von den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer auf Revanche. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, gibt der US-Amerikaner den Tenor im Team vor der Partie an diesem Freitag um 20 Uhr in der heimischen PSD-Bank-Halle Nord gegen die SBB Baskets Wolmirstedt wieder.

Im ersten Vergleich der Aufstiegsrunde in der 2. Basketball-Bundesliga ProB mit dem Widersacher aus Sachsen-Anhalt hatten die Speyerer mit 78:93 (43:53) das Nachsehen. Um die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu wahren, müssen Woodmore und Kollegen den Dritten der Nordstaffel bezwingen. Dann fällt die Entscheidung am Sonntag in der Wolmirstedter Halle der Freundschaft.

„Diese Begegnung ist gerade für unsere jungen Spieler etwas ganz Besonderes. Auch ich freue mich auf das Kräftemessen mit einer Mannschaft, vor der ich durchaus Respekt habe“, sagt BIS-Trainer Carl Mbassa. „Der Gegner ist zwar sehr stark. Wir werden aber kämpfen und unseren Zuschauern hoffentlich ein gutes, spannendes Spiel bieten.“ Für zusätzliche Unterhaltung wird in der Halbzeit die Monkey Dance Company sorgen.

Im Hinspiel in der Kleinstadt bei Magdeburg haben die Speyerer nur im ersten Viertel mit aufmerksamer Abwehrarbeit und schnellen Gegenangriffen überzeugt. In der Folge diktierten die Gastgeber das Geschehen, gewannen deutlich und verdient. Für die körperlich robusten Wolmirstedter um Trainer Eiko Potthast punkteten fünf Akteure zweistellig: Martin Bogdanov, Lennard Winter, Maximilian Beque, Luka Kamber und Bill Borekambi.