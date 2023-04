Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Dudenhofen hat aktuell mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Niederlagenserie ist da noch das kleinere Übel. Am Samstag, 16 Uhr, tritt der FVD in der Oberliga-Aufstiegsrunde beim SV Gonsenheim an.

Das kleinste Problem an der derzeitigen Misere ist noch, dass Dudenhofen sechs der letzten sieben Spiele wettbewerbsübergreifend verloren hat. Viel dramatischer stellt sich die Personalsituation beim