Die Anzahl der Straftaten in Speyer, Otterstadt und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist 2022 im fünften Jahr in Folge gestiegen. Die Polizeiinspektion Speyer kann den Aufwärtstrend in vielen Kategorien erklären, will ihn aber nicht tatenlos hinnehmen. Mit Fahrraddiebstählen gewinnt ein domstädtischer Dauer-Aufreger an Brisanz.

Die Statistik

7951 Straftaten, deren Bearbeitung im Lauf des Jahres 2022 abgeschlossen wurde, bedeuten 22 Prozent mehr als im Vorjahr, so Kristof Brockmann, Leiter der Polizeiinspektion