Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 11. Februar 2023 werden die beiden Hans-Purrmann-Preise für Bildende Kunst der Stadt Speyer in der Heimatstadt ihres Namensgebers verliehen. Im Anschluss sind bis 12. März die Arbeiten der Nominierten für den „Großen Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer“ 2023 sowie den Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ 2023 im Kulturhof Flachsgasse in Speyer zu sehen.

Die Vorauswahl für den „Großen Hans-Purrmann-Preis“ fand nun in München statt. Neben dem Vorsitzenden, Kunsthistoriker Andreas Bee, gehörten