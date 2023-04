Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dem 19. September steht die Lufa Speyer unter neuer Leitung: Diana Bunzel hat die Nachfolge des bisherigen wissenschaftlich-technischen Direktors angetreten. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt sie, was sie bei ihrer Arbeit für einen großen US-Konzern in Minnesota gelernt hat und was in Deutschland besser laufen könnte.

„Der Leistungskurs hat mir immer viel Spaß gemacht“, erzählt Diana Bunzel begeistert. Die neue Direktorin der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt