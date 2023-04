Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Jubiläums- und Entlassungs-Urkunde zugleich zu erhalten, ist selten. Auf Christa Bauernfeind trifft das zu. Dekan Markus Jäckle überreichte beide Zertifikate am Sonntag in der Christuskirche. Die protestantische Landeskirche drückte damit ihren Dank gegenüber der Religionspädagogin für ihre Arbeit aus. 40 Jahre lang hat sie einfühlsam gewirkt.

Markus Jäckle stellte in dem Gottesdienst die Jugendarbeit Bauernfeinds an der Christuskirche in den Vordergrund. Sie sei immer darauf bedacht gewesen, die individuelle Situation