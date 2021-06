Die Landesgartenschau-Bewerbung wird aus dem Fachbereich für Stadtentwicklung und Bauwesen im Rathaus gesteuert. Dessen Leitung ist seit Herbst vakant. Eine erste Kandidatin für die Nachfolge von Bernd Reif hatte im Dezember der Stadtrat abgelehnt. Auf die zweite Ausschreibung waren im März laut Stadt nicht genügend Bewerbungen eingegangen, sodass die Frist verlängert wurde. Jetzt ist sie abgeschlossen – und mit nun zwölf statt zuvor sieben Interessenten (zwei Frauen und zehn Männer) sieht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine gute Basis für die Auswahlgespräche in 14 Tagen.

Seiler kündigt im RHEINPFALZ-Gespräch neue Aufgaben für den Fachbereich an. Vieles sei vorbereitet, in der Umsetzung auch infolge der Corona-Situation aber teilweise „ein Jahr im Rückstand“. Noch vor den Ferien solle über einen Gestaltungswettbewerb zum Industriehof in der Kirrmeier-Straße abgestimmt werden, so Seiler. Ergebnisse gäbe es dann 2022.

Kaufinteresse an der Kaserne

Für das geplante Wohn- und Gewerbegebiet Pionier-Quartier im Norden der Stadt werde jetzt ein formelles Schreiben an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf den Weg gebracht, mit dem die Stadt ihr Kaufinteresse am Kasernengelände hinterlegt, so Seiler. Nächster Schritt wäre ein Wertgutachten. Nach den Ferien stehe ein Grundsatzbeschluss an, ob das frühere Normand-Sportfeld für Wohnzwecke entwickelt wird. Im Planfeststellungsverfahren zum S-Bahn-Halt Süd tut sich hingegen wenig: Laut Land sei „noch kein Erörterungstermin in Sicht“, so die OB.