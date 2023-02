Seit 30 Jahren trägt eine Straße nahe der Sporthalle Ost den Namen einer mutigen Speyererin: Bertha Treib. Die Besitzerin eines Fotogeschäfts rettete ihrem jüdischen Mitbürger Berthold Böttigheimer das Leben. Und auch die Stadt hat ihr etwas zu verdanken.

Bertha Treib lebte von 1889 bis 1955 und führte zunächst unter dem Namen ihres von ihr geschiedenen Mannes Johannes Schech ein Fotogeschäft in der Armbruststraße 23. Dort hatten zwischen 1862 bis 1950 vier Fotografen ihre Ateliers. Das waren vor Schreib/Treib die Kollegen Conrad Hackenjost, Karl Hoos und Ludwig Müller. Ihrem Nachlass verdankt das Stadtarchiv mehrere Aufnahmen des alten Speyer.

Der Vater der wohl ersten Speyerer Berufsfotografin, Paul Treib, stammte aus Saarlouis. Dorthin zog es nach einigen Jahren im mütterlichen Geschäft Berta Treibs Sohn Hans Schech.

In der Dunkelkammer überlebt

Der 1980 im Alter von 76 Jahren verstorbene Berthold Böttigheimer arbeitete während der Nazi-Zeit in der Dunkelkammer des Foto-Ateliers Treib. Dort versteckte er sich mit der Erlaubnis der Bertha Treib mehrere Jahre. Sie bewahrte ihn dadurch vor der Deportation in ein Konzentrationslager und damit wohl vor der Ermordung. Er war der einzige von vormals 269 Speyerer Juden, der während der Nazi-Verfolgung in Speyer blieb und überlebte. Nach dem Krieg betrieb Böttigheimer in der Wormser Straße nahe der Rützhaubstraße ein Geschäft für Autozubehör.