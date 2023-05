Die Mainzer Hofsänger geben nach 2015 am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr wieder ein Benefizkonzert im Remigiushaus in Otterstadt. Der Erlös des Konzertes wird Special Olympics Rheinland-Pfalz, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, zu Gute kommen. Schirmherr ist Hans-Peter Briegel. Bei der von Lotto Rheinland-Pfalz präsentierten Veranstaltung heißt es „It’s Showtime!“ mit Stücken aus Musicals, Hits und Evergreens, unter anderem „Ehrenwertes Haus“, „Halleluja“, „Somewhere“, „Over the Rainbow“, „Memory“ und „Oh happy day“. Die Leitung hat Andreas Leuck. Karten zu 17 Euro gibt es in der Deutsche Post Filiale und dem Kindergarten „Arche Noah“ in Otterstadt. An der Abendkasse kosten die Karten 19 Uhr.