Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Daniela Otterhettinger will mit ihrem Lektorendienst in katholischen Gottesdiensten gerade in der Corona-Zeit ermutigen.

Frau Oberhettinger, warum engagieren Sie sich in der Corona-Krise für andere?

Ich bin schon seit mehr als neun Jahren Lektorin und Kommunionhelferin in der Dompfarrei Pax Christi in Speyer.