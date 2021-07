Nach dem Klingeln ertönt eine flotte Melodie und der Hausherr holt die RHEINPFALZ-Mitarbeiterin an der Hoftür ab. Er führt sie durch den wunderschön gestalteten Garten zu seiner Ehefrau, die auf einer Bank sitzt. Heute feiert das Ehepaar Anneliese und Heinz Kief eiserne Hochzeit. Sie sind 65 Jahre verheiratet.

Am 28. Juli 1956 haben die Kiefs in der Gedächtniskirche den Bund fürs Leben geschlossen. Sie sind gebürtige Speyerer und haben auch beide in der Domstadt gewohnt und gearbeitet. Er fuhr als gelernter Mechaniker und Maurer zunächst Lastwagen und Kran bei der Baufirma Rösch und arbeitete später als Angestellter bei den Stadtwerken. Anneliese Kief lernte Einzelhandelskauffrau und führte ein Kiosk, zunächst bei der Fähre und in Rheinhausen und später im Domgarten.

Die Eheleute erinnern sich gerne an den Tag ihrer Hochzeit, aber auch an ihre früheren Ehejubiläen, wie an ihre goldene Hochzeit in der Gedächtniskirche. Dort sei sogar Zither gespielt worden, was laut dem früheren Dekan Friedhelm Jakob in dieser Kirche einmalig gewesen sei. „Für die Feier im Garten habe ich nach langem Suchen goldene Mittel-Tischdecken besorgt und für meinen Mann ein goldenes Schleifchen gemacht, da keine goldene Krawatte aufzutreiben war“, erzählt Anneliese Kief. Ihr Hochzeitsspruch 1956: „Durch die Liebe diene einer dem anderen“. Getraut worden seien sie von Pfarrer Willi Lafrenz.

Viel Kontakt mit der Familie

Das Ehepaar hat viel Kontakt mit seinen Kindern und Enkeln, nicht nur zu den Feiertagen. Ein Sohn wohnt in der Schweiz, eine Tochter in Winterbach bei Stuttgart. Wenn möglich, werde täglich telefoniert. Auch dieses Ehejubiläum wird mit der Familie und Freunden im Garten gefeiert.