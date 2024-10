Die Junge Union (JU), Nachwuchsorganisation der CDU, hat einen neuen Kreisvorstand in Speyer. Noah Claus ist zum Vorsitzenden gewählt worden und folgt damit auf Tamara Montag, die ihn laut JU-Mitteilung vorgeschlagen hatte.

Claus hatte im bisherigen Vorstand das Amt des Schatzmeisters inne. Vor seinem Wechsel zur CDU hatte er mit den Jusos auch schon die lokale Nachwuchsorganisation der SPD geführt. Zu stellvertretenden JU-Vorsitzenden wurden Jona Dannenmann und Joy Kreiselmeier gewählt. Dannenmann übernimmt auch die Schriftführung des Verbands. Mitgliederbeauftragter ist Simon Gatz, Beisitzer sind Hany El-Jabri und Sarah Hildebrandt.

Die JU will laut Claus „in den kommenden zwei Jahren mehrere Wahlkämpfe an der Seite ihrer Mutterpartei engagiert mitgestalten“. Er nannte die Bundestagswahl 2025 sowie die Landtags- und Oberbürgermeisterwahl 2026. „Wir sind gewillt, unseren Beitrag zu einem erfolgreichen Abschneiden der CDU zu leisten“, so Claus.