Oft heißt es, das Speyerer Nachtleben sei eingeschlafen. Hier gibt es Potenzial. Die Halle 101 hat dabei eine Schlüsselrolle.

Die Halle 101 liegt am Rand der Stadt, aber hat eine zentrale Bedeutung: als Begegnungsort, Partylocation, Kulturstätte. Schön, wenn das künftig (wieder) ausgeweitet wird. Schülerpartys in der Halle 101 waren in entsprechenden Kreisen vor zehn Jahren und mehr legendär, sind aber genau wie das Nachtleben irgendwann eingeschlafen. Die Wiederbelebung wirkt vielversprechend. Das Bedürfnis nach Feiermöglichkeiten in der Domstadt wird immer wieder angesprochen. Hier gibt es großes Potenzial. Der RMV hat die richtige Entscheidung getroffen, die Halle 101 weiter zu bespielen. Sie kann mithelfen, dem Speyerer Nachtleben neuen Schwung zu geben. Dass die Stadt mehr als eine Million Euro in die Feierstätte investiert, ist ein klares Signal dafür.