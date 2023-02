Die frühere Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Speyer – heute als Gewo Wohnen und Gewo Leben firmierend – besitzt 2851 Wohnungen in 360 Häusern. Geschäftsführer ist seit 2018 Oliver Hanneder (54), Aufsichtsratsvorsitzende ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (39, SPD). Die Bilanzsumme liegt bei 103 Millionen Euro, der jährliche Überschuss zwischen 600.000 und 900.000 Euro wird in der Regel der Rücklage hinzugefügt. Im aktuellen Haushalt sind gut 4 Millionen Euro für Instandhaltungen, 1,6 Millionen Euro für Einzelmodernisierungen nach Mieterwechseln und 3,3 Millionen Euro für energetische Sanierungen enthalten. Letztgenannte Summe ist für die 1950er- und 1960er-Jahre-Gebäude im Fliederweg 17-19 und Fliederweg 35-37 (je 16 Wohnungen) sowie in der Sophie-de-la-Roche-Straße (zwölf Einheiten) vorgesehen. Mit ersten acht Millionen schlägt der Neubau von 42 Wohnungen in drei Gebäuden neben der Kirche St. Otto in Speyer-West zu Buche. Er kann starten, wenn Ende März das alte Gemeindezentrum neben der Kirche an der Kurt-Schumacher-Straße abgerissen ist, und soll rund zwei Jahre dauern.

Die Gewo-Projekte stemmt ein Team von 52 Mitarbeitern, davon vier Azubis. Die mittlere Nettokaltmiete pro Quadratmeter im Jahr 2022 beziffert Geschäftsführer Hanneder mit 5,63 Euro. Geplant werden bereits die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen: Für 14. Juni ist ein Festakt in der Stadthalle angekündigt, an den Samstagen 13. Mai (Nord), 16. September (Mitte) und 30. September (West) stehen von 11 bis 17 Uhr Mieterfeste an.