Es ist gut, wenn mit den „Langliegern“ ein Problemthema aus der Tabuzone geholt wird.

Es gibt gerade in Speyer viele Engagierte, die sich für andere einsetzen. Dennoch rutschen immer wieder Mitbürger durch dieses Netz – in vielen Fällen auch, weil sie es nicht anders wollen. Spätestens, wenn sie sich nicht mehr alleine vorstehen können, wird das zum großen Problem. Deshalb ist ein noch relativ junges Angebot wie das der Gemeindeschwestern plus so bedeutend: Sie wollen Kontakte zu Senioren knüpfen, bevor diese pflegebedürftig sind. Das können die beiden beauftragten Frauen in Speyer nur in begrenztem Maß schaffen. Es zeigt sich: Nicht alles kann der Staat regeln. Jeder muss hinschauen, jeder kann helfen. Das macht eine gute Gesellschaft aus.