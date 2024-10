Die Pflege von Armen und Kranken gehört zur Evangelischen Diakonissenanstalt seit 1859. Schon das erste Mutterhaus hatte eine Krankenstube, in der die Schwestern in der Krankenpflege unterwiesen wurden. Damals gab es kaum Krankenhäuser und im Lande nur wenige Ärzte. Der Eintritt in die Diakonissenanstalt ermöglichte es jungen Frauen, eine berufliche Ausbildung zu machen, als dies noch nicht selbstverständlich war. Die offizielle Gründung der Schule erfolgte im April 1924: Damals, in der Zeit der Weimarer Republik, wurde die Ausbildung mit staatlichen Vorgaben vereinheitlicht und dem Antrag des Diakonissen-Krankenhauses zum Betrieb einer Krankenpflegeschule stattgegeben.

Die Ausbildung wurde über die Jahrzehnte immer wieder reformiert und erweitert. Dasselbe gilt für die Zugangsmöglichkeiten – vor allem seit sich Ende der 1980er-Jahre der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal auch bei der Speyerer Diakonissenanstalt bemerkbar machte. Damals wurde unter anderem mit einem Pilotprojekt für Fachkräfte aus osteuropäischen Ländern reagiert. Mittlerweile wird noch viel weiter geblickt: 2022 startete eine Kooperation mit Namibia, 2024 kam eine Ausbildungspartnerschaft mit Lateinamerika hinzu.

Unter Leitung von Tanja Schaller ist ein Team von 20 Pflegepädagogen für gut 200 Schüler zuständig. In jedem Jahr können drei Dreijahreskurse für je 30 Pflegefachperson-Azubis starten, zudem 18 Anwärter für die einjährige Lehre in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist ein ausbildungsbegleitendes Bachelorstudium möglich. Bisher seien vor allem Kräfte für die beiden Diakonissen-Krankenhäuser in Speyer und Bad Dürkheim sowie die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen ausgebildet worden, sagt Schaller. Inzwischen gebe es vermehrt Nachfrage aus der stationären Langzeit- und der ambulanten Pflege.