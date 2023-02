„Voraussichtlich Ende des Frühjahrs“ werden laut Stadt die jetzigen kommunalen Unterkünfte für Geflüchtete in Speyer belegt sein. Deshalb werden nun neue Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

Die Flüchtlingszahlen in Deutschland sind 2022 deutlich angestiegen. Der Krieg in der Ukraine hat die Entwicklung verstärkt. Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) ist seit Monaten komplett belegt. Wenn Flüchtlinge länger bleiben dürfen, werden sie von dort auf Kommunen verteilt, die dann für ihre Aufnahme, Unterbringung und Betreuung zuständig sind.

Nach Verwaltungsmitteilung sind momentan etwa 400 aus der Ukraine und anderen Ländern Geflüchtete in städtischen Gemeinschaftsunterkünften sowie in angemieteten Wohnungen untergebracht. Damit sei man fast am Ende der bisherigen Kapazitäten angelangt, sagt Pressesprecherin Annika Siebert. Die genaue Anzahl künftiger Zuweisungen könne nicht prognostiziert werden, aber die Stadtverwaltung rechne aktuell mit rund 250 weiteren Personen. Deshalb liefen bereits erste Abstimmungen über zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten.

Weitere Quartiere nötig

Mögliche Standorte solcher Quartiere nennt die Verwaltung noch nicht. Eine öffentliche Diskussion über das Thema wie in Frankenthal, – wo eine Sporthalle belegt werden soll – gibt es noch nicht. Klar ist laut Siebert nur: „Es werden weitere Unterkünfte notwendig sein.“ Derzeit führt die Stadt als Gemeinschaftsunterkünfte zwei der früheren Kasernenunterkünfte am Birkenweg in Speyer-Nord, das frühere Kinderheim in der Engelsgasse und das ehemalige Stiftungskrankenhaus.

Die Kasernengebäude und die Engelsgasse waren im Zusammenhang mit dem starken Flüchtlingszuzug von 2015 angemietet worden und zwischenzeitlich eher schwach belegt. Am Stichtag Montag seien im Birkenweg in Haus A 79 Plätze vergeben und nur noch acht frei gewesen. In Haus B waren es demnach 131 Bewohner und ebenfalls acht freie Betten. Notfalls könnte in beiden Häusern die Kapazität nochmals um je zehn Plätze belegt werden. In der Engelgasse seien alle 70 Plätze belegt, im früheren „Stift“ noch alle 20 Plätze frei. Für „dezentrale Wohnungen“ im Stadtgebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt vermeldet Siebert: 106 Plätze, alle belegt.

Von der AfA abgesehen, werden der Domstadt früheren Angaben zufolge im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl weniger Geflüchtete zugewiesen als anderen Orten. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion konnte die Regelung am Dienstag nicht erläutern.