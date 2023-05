Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Persönlich: In ein fremdes Land auszuwandern erfordert Mut. Die eigene Komfortzone zu verlassen auch. Der Speyerer Patrick Gütermann und seine Frau Karen Solis nehmen mit ihrem Youtube-Kanal „Ecuatoriana y Aleman“ ihre Zuschauer mit in Kulturen, Geschichten und Abenteuer – auch in ihre eigene.

Rund 20 Stunden pro Woche verbringen Karen Solis de Gütermann und Patrick Gütermann mit der Arbeit für ihren Youtube-Kanal „Ecuatoriana y Aleman“. Sie haben sich die