Am 8. März kehrt „Die Frau, die gegen Türen rannte“ zurück ins Zimmertheater in Speyer in den Keller des Zimmertheaters im Kulturhof.

Gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, zeigt das Monologstück wunderbare Facetten von Komik bis Tiefgründigkeit, Freude bis Trauer.

Monika-Margret Steger in der Hauptrolle schöpft auf faszinierende Art und Weise ihr volles Potenzial aus.

Liebevoll inszeniert von Timo Effler und wunderbar musikalisch begleitet von Moritz Erbach, erwacht die Geschichte von Paula Spencer mal tänzerisch wirbelnd, mal nachdenklich berührend zum Leben.

Booker-Preisträger Roddy Doyle erzählt die Geschichte einer alkoholsüchtigen Frau, die allen Widerständen und Demütigungen zum Trotz ihr Leben in die Hand nimmt.

Fernab von Sentimentalitäten oder moralischen Zeigefingern veranschaulicht er einen Bewußtwerdungsprozess in harter Bodennähe, der sich zu einer präzisen Milieuschilderung verdichtet. Ein furioser Monolog über eine enttäuschte Liebe und den unermüdlichen Versuch, das Leben aus eigener Kraft in den Griff zu bekommen.

Termine

8. März und 28. April im Zimmertheater Keller im Kulturhof (Flachsgasse 3) . Tickets unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen erhältlich.