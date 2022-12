Ein bewegtes Jahr geht zu Ende: In Speyer und dem Umland war viel los. Wer die RHEINPFALZ immer gelesen hat, war zum einen gut informiert und kann zum anderen jetzt die 40 teilweise kniffligen Fragen aus Stadt, Land, Kultur und Sport über 2022 beantworten. Es ist immer nur eine Antwort richtig, und es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Viel Erfolg beim Rätseln!

1. Speyer kommt trotz Bewerbung nicht als Ausrichter der Landesgartenschau 2027 zum Zug. Wem geht es genauso?

a) Neustadt

b) Bendorf

c) Idar-Oberstein

2. Wie heißt die Hackergruppe, die im Oktober einen Cyber-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises unternommen hat?

a) Cyber Gang

b) Vice Society

c) Red Sector

3. Zum Jahreswechsel 2022/23 stellt eine Künstlervereinigung in Speyer aus. Sie heißt?

a) AKK

b) APK

c) AKW

4. Was entsteht bei TSV Lingenfeld?

a) Neuer Jugendraum

b) Reitstall

c) Kunstrasen

5. Viele ukrainische Flüchtlinge bringen Hunde mit nach Speyer. Wie geht die Aufnahmeeinrichtung AfA damit um?

a) Sie richtet einen Streichelzoo ein.

b) Sie baut eine Zwingeranlage in der Turnhalle.

c) Sie weist sie ab.

6. Wo gab es Anfang Oktober eine Großübung für den Fall eines Jahrhunderthochwassers?

a) Verbandsgemeinde Rheinauen

b) Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

c) Gemeinde Bobenheim-Roxheim

7. In Speyer gibt es bald ein neues Musikfestival. Es heißt?

a) Resonanzen

b) Revolutionen

c) Referenzen

8. Wie heißt der neue Vorsitzende des ASV Waldsee?

a) Julian Krieger

b) Rolf Zentgraf

c) Alexander Krieger

9. Größte Investition bei der Firma Haltermann: Die neue Hydrieranlage erleichtert auch die Herstellung eines Zukunftsprodukts. Welches ist gemeint?

a) Nachhaltiges Flugbenzin

b) Veganer Kunststoff

c) Grünes Benzol

10. Was sorgt seit dem Frühjahr für regelmäßige Beschwerden über Lärm in Schwegenheim?

a) Diskothek

b) Eventhalle für Hochzeiten

c) Hundepension

11. Welches Werk erklang zum Abschluss der Musiktage Dom zu Speyer?

a) Josef

b) Jakob

c) Joshua

12. Welcher Römerberger Ortsteil hat einen Volleyball-Regionalligisten?

a) Harthausen

b) Heiligenstein

c) Mechtersheim

13. Zwei Frauen verlassen die CDU-Fraktion in Stadtrat Speyer. Wie heißt ihre neue Fraktion?

a) Aktiv für Speyer

b) Unabhängig für Speyer

c) Umwelt und Gesundheit schützen

14. Warum müssen die Dauercamper im Lingenfelder Naherholungsgebiet wahrscheinlich ihre Plätze Räumen?

a) Mangelhafter Brandschutz auf dem Platz.

b) Auf dem Campingplatz werden Wohnungen gebaut.

c) Auf dem Gelände des Campingplatzes soll nach Kies gebaggert werden.

15. Welche Passion von Bach erklang 2022 nicht in Speyer?

a) Nach Johannes

b) Nach Matthäus

c) Nach Markus

16. Wie alt ist der TSV Speyer geworden?

a) 175 Monate

b) 150 Jahre

c) 175 Jahre

17. Nach vier Jahren ist die Sanierung des Vierungsturms am Dom fertig. Wie viel hat sie gekostet?

a) 1,8 Millionen Euro

b) 2,8 Millionen Euro

c) 3,8 Millionen Euro

18. Wie viele Kandidaten gab es bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen am 6. März?

a) 2

b) 3

c) 4

19. Welcher Kabarettist war 2022 nicht in Speyer?

a) Tobias Mann

b) Bernd Stelter

c) Bruno Jonas

20. Was hat den Spielbetrieb beim FV Dudenhofen eingeschränkt?

a) Wasserrohrbruch

b) Bombenentschärfung

c) Heuschreckeneinfall

21. Das Künstlerbild zum Brezelfest wird traditionell von Round Table für den guten Zweck versteigert. Wer hat es 2022 geschaffen?

a) Martin Eckrich

b) Moritz Feuerstein

c) Johannes Doerr

22. Welches ungeliebte Bauwerk ist Mitte des Jahres beseitigt worden?

a) Mechtersheimer Wall

b) Heiligensteiner Mauer

c) Berghausener Bastion

23. Welcher Friedrich ist Teil der aktuellen Landesausstellung im Historischen Museum?

a) Friedrich der Große

b) Friedrich II.

c) Friedrich III.

24. Was bietet nun TuRa Otterstadt an?

a) Latino-Fitness für Kinder

b) Ballonfahren

c) Hakorennen

25. Sylvia Holzhäuser wird neue Vorsitzende der CDU Speyer. Was nennt sie als ihr Hobby?

a) Jagd

b) Rennradfahren

c) Klöppeln

26. Welches Vorhaben der Lingenfelder Dorfmusikanten ist durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt 2022 ausgebremst worden?

a) Der Verein wollte ein Mitglied ausschließen.

b) Der Verein wollte ein neues Vereinsheim bauen.

c) Der Verein wollte einen hohen Zuschuss von der Ortsgemeinde.

27. Wie heißt das Stück, das im Zimmertheater lief? „Das perfekte …

a) Date

b) Dinner

c) Geheimnis

28. Mit was hat sich der Fußballverein Hanhofen wieder selbstständig gemacht?

a) Handballabteilung

b) Hockeyabteilung

c) Fußballjugend

29. Die neue Leiterin der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz wird ausgewählt. Wie heißt sie?

a) Maria Montero-Muth

b) Karin Germeyer-Kihm

c) Bettina Rademacher-Bensing

30. Was hat in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen dieses Jahr immer wieder zu Verkehrsproblemen geführt?

a) Klima-Aktivisten haben sich auf der Straße festgeklebt.

b) Corona-Leugner haben in den Straßen demonstriert.

c) Wasserrohre unter den Straßen sind geplatzt.

31. Welches Monster haust derzeit im Jungen Museum?

a) Grobi

b) G(K)rümelmonster

c) Grüffelo

32. Aus welcher Klasse haben sich die Tischtennisherren des ASV Harthausen freiwillig zurückgezogen?

a) Bundesliga

b) 2. Pfalzliga

c) 1. Pfalzliga

33. 2022 konnte das lange vorbereitete Japan-Event der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz in der Stadthalle Premiere feiern. Wie heißt die Convention, die 2023 wiederkommen soll?

a) Nonki-Con

b) Ninki-Con

c) Nintendo-Con

34. Die Waldseer Firma Rohr baut auf einem Teil der Schlicht eine Anlage, die ihr Kieswerk mit Strom versorgen soll. Worum handelt es sich?

a) Schwimmende Windräder

b) Schwimmende Photovoltaikanlage

c) Schwimmendes Atomkraftwerk

35. Daniel Roth gab im Dom ein Orgelkonzert. An welcher Pariser Kirche ist er Organist?

a) Madeleine

b) Sacre Coeur

c) St. Sulpice

36. Aus welchem Ortsteil kommen die Römerberger Laufgeschwister Müller?

a) Heiligenstein

b) Berghausen

c) Mechtersheim

37. Im Oktober schafft es ein 16-jähriger Schüler aus Speyer zu Steffen Hallaschka in die Live-Sendung von „Stern TV“. Warum wurde er eingeladen?

a) Er hat bei „Jugend forscht“ den ersten Platz belegt.

b) Er ist „Deutschlands bester Hacker“ geworden.

c) Er steht im Guinnessbuch der Rekorde.

38. Melanie und Felix Lehmann haben mit dem Traumzeit-Varieté eine aufwendige Veranstaltung ins Speyerer Umland gebracht. Wo finden die Aufführungen statt?

a) Festhalle Dudenhofen

b) Kulturhalle Waldsee

c) Rhein-Pfalz-Halle Römerberg

39. Welcher Popstar trat im Sommer im Technik-Museum beim SWR-Festival auf?

a) Rod Stewart

b) Bob Geldof

c) Bob Dylan

40. Wo hat die Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim zuletzt ein Zweitliga-Heimspiel bestritten?

a) Haus Pannonia Speyer

b) Haus Marientraut Hanhofen

c) Schulturnhalle Schwegenheim

Der Weg zum Gewinn

Liebe Leserinnen und Leser, gewinnen kann, wer alle oder möglichst viele Lösungen zu den 40 Fragen weiß. In die Auslosung kommt, wer alle Antworten richtig hat. Gibt es weniger Richtig-Rater als Preise, kommen die Zuschriften derjenigen in die Lostrommel, die am nächsten dran sind. So geht’s: Schreiben Sie in den nebenstehenden Coupon jeweils den Buchstaben für die richtige Antwort. Bitte senden Sie den Original-Coupon, den es in der gedruckten Ausgabe der Speyerer RHEINPFALZ-Ausgabe gibt, bis Sonntag, 8. Januar 2023, per Post oder persönlich an folgende Adresse

DIE RHEINPFALZ

Lokalredaktion Speyer

Heydenreichstraße 8

67346 Speyer

RHEINPFALZ-Mitarbeiter und Angehörige dürfen nicht miträtseln. Rechtsweg ausgeschlossen.