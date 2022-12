Die Investitionen der Stadtwerke Speyer in erneuerbare Energien werden sich in den kommenden Jahren auszahlen.

Als andere Stadtwerke sich noch an Kohlekraftwerke beteiligten, setzte der kommunale Versorger aus Speyer schon auf erneuerbare Energien. Die Energiekrise im zu Ende gehenden Jahr hat diesen nochmals Aufwind gegeben. Die Stadtwerke sind vorbereitet und tragen trotz hoher Investitionen ihr Scherflein zum ausgeglichenen Stadt-Etat bei. Ihnen hilft, dass Geschäftsführer Wolfgang Bühring in 25 Jahre an ihrer Spitze eine Ära begründet hat. Mit 65 Jahren erntet er für „seine“ Werke die Früchte der Pionierarbeit. Entscheidend ist nun, dass seine Prognose, die Speyerer Bürger profitierten davon bei den Energiepreisen, auch eintritt.