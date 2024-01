Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Mitglieder der Lokalredaktion Speyer berichten in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um das Postfach der Redaktion.

Sonntag im Januar, kurz nach 10 Uhr. Auf dem Schreibtisch fährt langsam, aber sicher der Rechner hoch. Als noch recht neuer Redakteur ist es einer meiner ersten Sonntagsdienste. Wenn man eine neue Stelle antritt, gehen damit – natürlich – auch viele neue Aufgaben einher. Vieles ist anspruchsvoll, manches dazu noch überraschend. Dazu gehört auf jeden Fall die schiere Flut an E-Mails, die an die Redaktion gerichtet werden. Das zu sortieren, zu sichten und das Wichtige von dem weniger Relevanten zu trennen, ist eine der erste Aufgaben des Tages. Und die hat es an so einem Sonntag in sich: Knapp 100 Mails haben sich über das Wochenende angesammelt. Alle Nachrichten für die Ressorts der Speyerer Rundschau landen in einem zentralen Eingangsordner. Da taucht mal etwas auf, das für die umliegenden Gemeinden relevant ist, mal etwas für die Kultur oder für den Sport. Und natürlich viel für die Stadt Speyer.

Im Posteingang mischt sich alles kunterbunt. Da reiht sich ein Agenturtext über Brettspiele, die Menschen zusammenbringen, an die Nachricht eines ominösen „Mr. Tom“, der der Redaktion angeblich eine Stange Geld vererben will. Pustekuchen. Genaueres erklärt er nicht. Vielleicht meldet sich der Gönner ja noch mal.

Viele E-Mails kommen von der Polizei

Die meisten Mails an besagtem Sonntag kamen vom sogenannten Presseportal. Das informiert immer dann, wenn eine neue Meldung der Polizei einläuft. Davon wiederum sind die allermeisten für Speyer kaum wichtig.

Denn dass im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein Unbekannter beim Wenden im Schlamm stecken blieb, sich dann ein paar Holzlatten eines privaten Zauns „ausborgte“ und unter sein Auto klemmte, ärgert den Zaunbesitzer bestimmt, ist aber vor allem für die Wieblinger interessant. Anderes dagegen schon: Der driftende 20-Jährige im Kreisverkehr Paul-Egell-Straße, den die Polizei meldet, sollte ebenso wenig untergehen wie die Kritik an den verdoppelten Parkgebühren von verschiedener Seite, die uns auch noch weiter beschäftigt.

Wenn alles gesichtet ist, wird’s Zeit, sich der eigentlichen Zeitungsproduktion zuzuwenden. Währenddessen flattern schon wieder die nächsten Mails in den Posteingang.

Der Autor

Timo Konrad (27) ist Redakteur der Speyerer Rundschau.