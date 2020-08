Es bleibt vorerst bei fünf seit der letzten Ferienwoche positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrern in Speyer und insgesamt 134 Bürgern, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben. Diese Werte haben sich am Mittwoch nicht verändert, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Wie berichtet, wurden am Montag in der Halle 101 weitere 95 Reiserückkehrer getestet, von denen aber am Mittwochnachmittag noch keine Ergebnisse bekannt waren. Bekanntgegeben hat die Stadt auf Anfrage die Länder, aus denen die fünf zuletzt positiv Getesteten in die Pfalz zurückgekehrt sind: Es handle sich um die Türkei, Mazedonien und Griechenland, informierte Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Verwaltung. Von den 134 Bürgern sind derzeit 18 noch krank. 41 Speyerer sind in behördlich angeordneter Quarantäne.