Die Zukunft der Rheinhäuser Fähre steht wohl mehr denn je in den Sternen.

Findet sich ein Fährmann? Wer bezahlt das Schiff? Derzeit gibt es auf diese Fragen keine Antworten, die einen Neustart der Rheinhäuser Fähre über den Rhein zuließen. Mehr als klassische Akquise braucht es dafür wohl einen Glücksfall. Ausgeschlossen ist der nicht, zumal es auf beiden Seiten des Rheins Befürworter der traditionsreichen Verbindung gibt. In Speyer sind die Möglichkeiten der Stadtwerke dabei aus wirtschaftlichen Gründen begrenzt, aber als Motor, um die richtigen Leute zusammenzubringen, könnte die städtische Tochter eine wichtige Rolle spielen. Sollte es zu einer Wiederbelebung der Fähre kommen, müsste diese auf jeden Fall von einer Marketingoffensive begleitet werden. Die Fahrgastzahlen haben stark gelitten, was auch mit mangelhafter Werbung zu tun hatte.