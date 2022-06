Es bleibt schwierig, Speyers beste Sportler zu einem Termin zusammenzubekommen. Aber da geht mehr.

Sportler des Jahres bestreiten Wettkämpfe und trainieren dafür intensiv, opfern Freizeit, ohne reich zu werden. Sie haben Familie und können nicht immer zu Ehrungen kommen. Je erfolgreicher der Athlet, desto geringer die Chance auf Teilnahme. Viele Stars wohnen weit weg. Lisa Marie Schweizer, Weltklassegewichtheberin, war am Samstag da, nutzte die Bühne für ihren Sport und ihren Verein. Andere folgten ihr.

Gar mancher nur Insidern bekannter oder (sport)artfremder Funktionär holte aber in Vertretung einen Preis ab. Was hätte das ein Bild ergeben können mit allen Kandidaten, zig Nachwuchssportlern und Olympia-Star Schweizer zum Anfassen sozusagen? So bleibt es die ewige Krux der Speyerer Sportlerwahl. Immerhin: Alle Sieger kamen in diesem Jahr.