Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Speyer hat am Montag den offiziellen Startschuss für ihr Projekt „Bitte klingeln“ gegeben: Am „Tee-Contor“ in der Roßmarktstraße ist die erste Funkklingel installiert worden, die Kunden mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen den Zugang erleichtern soll.

Gut 30 weitere Geschäfte und Einrichtungen wie die IBF in der Kutschergasse stehen laut Verwaltung schon auf der Liste und sollen in den nächsten Tagen die Klingeln erhalten,