Die schönsten und außergewöhnlichsten Fotos werden von der Stadt Speyer gesucht, um einen neuen exklusiven Wandkalender zu erstellen. Unter dem Motto „Speyer – viel zu erleben! Zeig uns Deine Lieblingsfotos“ sind der Kreativität von Profi- oder Hobby- und Gelegenheitsfotografen laut Stadtverwaltung keine Grenzen gesetzt. Jeder, der Lust am Fotografieren hat, kann seine Bilder einreichen. Aus allen Einsendungen wählt die Jury mit Mathias Münzenberger, Stadtführerin Sabrina Albers und Fotograf Klaus Landry 30 Bilder in einer Vorauswahl aus. Diese werden dann über die Facebook-Seite der Stadt Speyer zur finalen Abstimmung freigegeben, um die zwölf Fotos zu finden, die es in den Kalender schaffen.

Die Fotos sind per E-Mail an kalender@stadt-speyer.de zu senden. Einsendeschluss ist am Montag, 11. Oktober. Wichtig ist, dass alle eingereichten Fotos von den Teilnehmern selbst aufgenommen sein müssen, so die Stadt. Wichtig ist darüber hinaus eine explizite Bestätigung, dass die Teilnehmer mit einer Veröffentlichung des Fotos einverstanden sind. Außerdem werden der Name und die Kontaktdaten des Fotografen benötigt.

Erlös geht ans Tierheim

Für die Knipser der zwölf Gewinner-Fotos hat laut Mitteilung Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine Überraschung parat. Der Verkaufserlös des Kalenders soll dem Tierheim Speyer zugutekommen.