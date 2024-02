Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer es als beruhigend empfindet, wenn es in seiner Stadt einen Nachtwächter gibt, kann aufatmen: Speyer hat wieder einen. Ab Samstag ist Stadtführer Klaus Feindel in dieser Rolle unterwegs und wird von Kollegin Monika Denig unterstützt. Die beiden kündigen ein besonderes Schauspiel an. Probleme wie ihr Vorgänger erwarten sie nicht.

Otmar Geiger war es, der den Speyerer Nachtwächter zur Kult-Figur gemacht hat.