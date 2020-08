Mit dem 18-Zimmer-Haus Hotel Am Wartturm investiert ein weiterer lokaler Beherbergungsbetrieb in der Corona-Zeit. Der Inhaberfamilie Heck wird am Montag ein Zertifikat des renommierten Fresenius-Instituts überreicht, das ihr einen vorbildlichen Hygienestandard im Haus bescheinigt.

„Report SGS Disinfection Monitored Mark“ heißt das Dokument, das dem Betrieb bestätigt, dass die Reinigungsprozesse allen Anforderungen entsprechen – von Weltgesundheitsorganisation WHO bis zu lokalem Gesundheitsamt. „Auch in Bezug auf Coronaviren“, so Inhaber Christian Heck. Priorität habe bei ihm „die Bereitstellung eines nicht nur sauberen, sondern hygienisch reinen Zimmers“.

Seit mehr als 25 Jahren beschäftige sein Betrieb eigenes Reinigungspersonal, das sich regelmäßig fortbilde. Das Zertifikat solle helfen, dass diese Berufsgruppe die Anerkennung erhält, die sie verdiene. Heck: „In Corona-Zeiten hat eine sowieso wichtige Tätigkeit wie die Reinigung auf einmal an Wertigkeit noch gewonnen.“

Fresenius-Experten haben im Hotel Am Wartturm jeweils nach der Reinigung und Desinfektion überprüft, wie gut die entsprechenden Laborwerte sind. Es ging laut Heck um die Vollständigkeit, die Abläufe an sich und die Wartung der Arbeitsgeräte – nicht nur in den Zimmern, sondern auch in der Küche oder den Büros. Zum Einsatz kamen unter anderem „Vor-Ort-Tests mit fluoreszierenden Markern“.

Heck freut sich über eine bescheinigte „Erfüllungsquote von 100 Prozent“. Ein Ergebnis sei auch gewesen, „dass unsere Reinigungsmittel so gut sind, dass eine zusätzliche Flächendesinfektion kaum einen Mehrwert gebracht hat“. Klar sei: Auch nach Corona solle es im Haus Möglichkeiten zur Hände-Desinfektion geben.