Speyers erste Ausbildungsmesse „Handwerk rockt“ am Freitag in der Halle 101 kam gut an. Es ist schon von einer Neuauflage die Rede.

Manche Örtlichkeiten in Verbindung mit den jeweiligen Themen sind so schlüssig, dass man bei der ersten Ausgabe bereits das Gefühl hat, die Veranstaltung wäre schon immer da gewesen. So auch die Ausbildungsmesse „Handwerk rockt“ in der Halle 101 in Speyer. Als frühere Werkshalle hat die 101 noch den „Stallgeruch“ von Industrie und Arbeit, auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten vorwiegend Konzerte die Mauern mit Leben füllten. In Zeiten, da Lehrstellen oftmals Leerstellen bleiben, sprich Nachwuchskräfte fehlen, ging die Messe quasi zurück zu den Wurzeln.

Aus Handwerkskreisen ist oft zu hören, dass Aufträge nicht angenommen werden können, weil Mitarbeiter fehlen. Um diesem Problem zu begegnen, haben sich der Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer, die Handwerkskammer Pfalz, der Speyerer Verein Handwerkstradition sowie einzelne Betriebe zusammengetan und erstmals die Ausbildungsmesse „Handwerk rockt“ ins Leben gerufen.

Gelegenheit zum Gespräch

Oberbürgermeistern Stefanie Seiler (SPD) kam vorbei, um sich ein Bild zu machen, Betriebe aus vielen Bereichen gewährten Einblicke in den Berufsalltag. Viele Besucher nutzten die Chance, mit Meistern und Gesellen ins Gespräch zu kommen und nach Praktika oder Lehrstellen zu fragen.

Schon zum ersten Einlass um 16 Uhr waren ganze Klassen vor den Toren versammelt, für die die Teilnahme eine schulische Pflichtveranstaltung war. Im weiteren Verlauf des Aktionstages bis 22 Uhr fanden sich viele Familien ein. Aber nicht nur schauen war angesagt, es konnte auch ausprobiert werden: Bei den Dachdeckern konnte man zum Beispiel Formen aus Schiefer schlagen und Fliegen aus Dachpappe basteln, bei den Installateuren dünne Rohre in Herzform biegen. Vor der Halle gab es neben Nahrung von der Schlemmerhütte und der Crêperie Mitmachangebote und Vorführungen mit Schweißgeräten. Für Stimmung sorgte DJ Flö.

Jährliche Wiederholung geplant

Die Resonanz sowohl der Aussteller als auch der Besucher war positiv, so Patrizia Fasekasch vom Rockmusikerverein, der die Halle zur Verfügung stellte und den Ausschank organisierte. Es ist angedacht, daraus eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung zu machen. Die Innung der Elektro- und Informationstechnik Vorderpfalz warb dafür in den sozialen Netzwerken. Das Gefühl war spürbar, dass ein solch schlüssiges Veranstaltungskonzept wie „Handwerk rockt“ eigentlich schon ewig da sein müsste. Eine Neuauflage scheint sehr wahrscheinlich.