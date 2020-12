Die Speyerer Kurt Stahl GmbH ist stolz: „Nach 2018 in der Kategorie ,Transparenz’ haben wir dieses Jahr den Preis für die ,Treppe des Jahres 2020’ in der Kategorie ,Geradlinigkeit’ auf treppen.de erhalten“, meldet das Unternehmen aus der Auestraße, das 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Ausgezeichnet wurde es für ein Produkt, das von der Jury unter anderem für seine sauberen Übergänge und die reizvolle Kombination von Glas und Stahl gelobt wird. „Diese Stahlwangentreppe repräsentiert höchste Handwerkskunst, die sich nicht scheut, Geradlinigkeit in allen Details kompromisslos umzusetzen“, so die Urkunde. Eingebaut wurde sie in einem Nußlocher Privathaus, designt von SSV Architekten in Heidelberg. Die deutschlandweite Wahl der „Treppen des Jahres“ gibt es seit 2006.