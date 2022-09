In den vergangenen Tagen hat wieder mal der Zugverkehr zwischen Speyer und Schifferstadt geruht. Bauarbeiten standen an. Wer von Stadt zu Stadt fahren wollte, musste in den „Schienenersatzverkehr“ (SEV) umsteigen, also in Busse. Die kamen mal und kamen mal nicht. Die waren in den Fahrplänen mal vermerkt und mal nicht. Viele Reisende ärgerten sich.

Zum Beispiel am Freitagvormittag: Kein Hinweis in Schifferstadt, dass die S-Bahn aus Mannheim nicht bis Speyer fährt. Kein Hinweis auf den SEV. Einige warteten gut eineinhalb Stunden, um weiterzukommen. In Speyer gab es zwar Aushänge am Bahnsteig, aber der war mit Flatterband abgesperrt. Am SEV-Halt vor dem Bahnhof hing ein für Kirchheim an der Weinstraße bestimmter Fahrplan. Ob die Speyerer Daten in Kirchheim hängen? Wer es wagt, kann ja versuchen hinzufahren und nachzusehen – zumindest in Speyer sollten die Züge ab Montag, 5. September, wieder „normal“ rollen.