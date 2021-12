Speyer will die Landesgartenschau 2027 ausrichten. Die Bewerbung steht schon länger fest, aber 2021 nimmt die Planung Fahrt auf. Auch Protest aus der Bürgerschaft regt sich – nicht nur bei diesem politischen Thema.

Die Grundidee ist, dass Speyer über eine Landesgartenschau Zuschüsse generiert und die Stadtentwicklung vorantreibt. Als Bereich, dem dies besonders zugute kommen soll, wird ein Teil der früheren Kurpfalzkaserne in Speyer-Nord ausgemacht. Als im Frühjahr ein Fachplanungsbüro eingeschaltet ist, wird schnell klar, dass auch ein „Anker“ in der Innenstadt nötig wäre, um eine solche Großveranstaltung mit Kosten von 30 Millionen Euro einerseits zu erhalten und andererseits zu rechtfertigen. Es entsteht ein Konzept mit Kernflächen bei der Kaserne, auf der Klipfelsau zwischen Dom und Rhein sowie in Korridoren zwischen den Kernflächen.

Schon bevor die Bewerbung im Oktober in Mainz eingereicht ist – es gibt fünf Mitbewerber und eine Entscheidung wird im März 2022 erwartet –, regt sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative gründet sich. Sie strebt einen Bürgerentscheid an und sammelt Unterschriften gegen die Bewerbung, da sie ökologische Nachteile und ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis fürchtet. Ergebnis Ende 2021: ungewiss. Die Frist läuft bis 16. Januar.

Bürgerbegehren scheitert

Knapp 2300 Unterschriften sind in Speyer erforderlich, um einen verbindlichen Bürgerentscheid über eine politische Sachfrage auszulösen. Daran versucht sich 2021 auch eine andere Gruppe engagierter Bürger, die sich gegen den von der Stadt geplanten Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg in Speyer-Nord wendet. Sie führt vor allem ökologische Argumente gegen die Standortwahl ins Felde und wirbt für einen Neubau beim alten Standort im Ginsterweg. 2238 gültige Unterstützersignaturen zählt die Stadt nach einer Sammelphase unter deutlich erschwerten Bedingungen im Corona-Lockdown – 30 zu wenig, um das Quorum zu erfüllen. Das Bürgerbegehren scheitert.

In Otterstadt dürfen die Bürger abstimmen, ob die Gemeinde Agrarflächen für das gemeinsam mit Speyer geplante Wohn- und Gewerbegebiet Pionier-Quartier bebauen lässt. Sie sagen nein. In Speyer riecht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im Vorfeld den Braten: Sie nimmt ebenfalls für eine Bebauung vorgesehene Speyerer Ackerflächen in der Wingertsgewann selbst aus der Planung.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Bürger darf motzen, wann er will

Bürgerbeteiligung ist für Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ein wichtiges Schlagwort. In den Details gibt es Probleme.

Es ist wichtig, dass sich die Stadt um Bürgerbeteiligung bemüht. Die Ansprüche an politische Entscheider sind gestiegen, Bürger wollen zurecht direkt mitreden können. Die Stadt eröffnet ihnen dafür teilweise vorbildlich Foren, befragt sie etwa zum Postplatz-Umbau, zum Busverkehr, zum Platz der Stadt Ravenna. Bei der Kita-Standortfrage in Speyer-Nord sieht sie den Protest nicht kommen, lässt nur den Rat abstimmen – das rächt sich mit Vertrauens- und Zeitverlust.

Vielleicht wird künftig alles besser, wenn in der Verwaltung die geplante Fachstelle für Bürgerbeteiligung besetzt ist. Ein Leitfaden für solche Prozesse ist mit der Uni erarbeitet worden. Dennoch ist das keine Garantie für breiten Konsens: Das Rathaus kann ein noch so gut strukturiertes Vorgehen anbieten, Bürger bleiben immer unabhängig. Das hat die Landesgartenschau-Bewerbung gezeigt: Relative Ruhe in der offiziellen Bürgerbeteiligung, massive Proteste erst danach.