Schwierigkeiten mit Starkregen gab es in Speyer und Umland schon in diesem Jahr. Prognosen besagen, dass deren Häufigkeit zunehmen wird. Ein Deich am Woogbach könnte bei Unwettern gefährdet sein. Die Stadt kündigt aus diesem Grund eine „umfangreichere Planung“ an, mit der sie des Problems Herr werden will.

Die Anfrage war von den Grünen gekommen. Sie betraf sogenannte Klimaanpassungsmaßnahmen. „Welche Gefahren gehen bei anhaltendem Starkregen von den kleineren Bächen Speyerbach und Woogbach aus?“, fragte die Fraktionsvorsitzende Hannah Heller. Eine Antwort von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): Der Damm im Bereich Eselsdamm stelle eine „größere Problematik“ dar. Er werde seiner Schutzfunktion nicht gerecht, insbesondere wegen der Bäume im Dammbereich. „Wir wollen aber nicht auf die komplette Baumreihe verzichten“, beschrieb die OB den Konflikt.

Deichschutzstreifen leidet

Seiler berichtete, dass sich die Stadtverwaltung und Experten mit der Klimaanpassung generell intensiv befassten und weiterführende Gespräche mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd geplant seien. Am Eselsdamm ist die Kombination Deich und Bäume ungünstig, wie die Stadt auf Anfrage erläutert: „Stichwort Deichschutzstreifen“. Die Bäume könnten bei Sturm umstürzen und die Wurzeln große Teile des Deiches herausreißen. „Darüber hinaus bilden abgestorbene, verfaulende Wurzeln regelrechte Gänge im Deich, in denen dann das Wasser fließen kann.“

Der Fußweg auf dem Deich, der auch als Radweg genutzt werde, berge ebenfalls ein gewisses Gefahrenpotenzial, weil zu den Seiten hin teilweise Asphalt wegbreche. Die umfangreichere Planung, die erforderlich sei, um das Gesamtproblem zu lösen, laufe jetzt erst an.