Feuerwehrfahrzeuge üben schon auf Kinder eine große Faszination aus. Noch wichtiger ist eine andere Funktion: Sie ermöglichen in Verbindung mit ihrer Besetzung effiziente Hilfe bei Bränden und anderen Notfällen. Rund 50 davon stehen in der Garage der Speyerer Feuerwehr. Die RHEINPFALZ stellt in dieser Serie die einzelnen Kategorien vor, heute Katastrophen- und Hilfslöschgruppenfahrzeuge als Allrounder.

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr sind auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Speyer nach wie vor als Helfer im Norden des Landes. „Wir sind immer noch an der Ahr im Einsatz“,