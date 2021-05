Unterstützung für die Stadtverwaltung, Kritik an den Grünen – so äußert sich die FDP-Ratsfraktion zur Berechnung der Corona-Inzidenz im Hinblick auf die Infektionsfälle in der Erstaufnahmeeinrichtung AfA. „Es ist durchaus legitim, auf die Problematik der Einbeziehung der Inzidenzen bei Neuankömmlingen der AfA hinzuweisen. Hierdurch unterliegt die Stadt immer einem nicht kalkulierbarem Faktor, der die Inzidenz schwanken lässt“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bianca Hofmann. Da die Neuankömmlinge zunächst immer in eine 14-tägige Quarantäne geschickt werden, sei keine Gefahr der weiteren Verbreitung im Stadtgebiet gegeben. Dem Vorschlag für ein „Totschweigen der Problematik“ der Grünen trete die FDP entschieden entgegen. Damit würde eine sachliche Diskussion erschwert. Die FDP stehe ausdrücklich zur AfA in Speyer, betont Hofmann.