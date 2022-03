Hildegard Hoffmann feiert am Montag ihren 103. Geburtstag und ist damit die älteste Speyererin. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ruft bei ihr Erinnerungen an ihre eigene Vergangenheit wach.

„Nein, ein Patentrezept für mein hohes Alter gibt es nicht“, sagt Hildegard Hoffmann. Sie feiert am Montag ihren 103. Geburtstag. Die Speyererin habe immer viel gearbeitet, im Büro und in der Landwirtschaft. Ihre Schwiegereltern seien Bauern gewesen und hätten in der Farrenturmgasse in Speyer gewohnt. Die Luft und die Lebensmittel seien früher besser gewesen, sagt Hoffmann.

„Bis zum Alter von 95 Jahren habe ich noch im Garten gearbeitet und bin auf den Markt gegangen“, sagt die Jubilarin. Sie lebt im Haus ihres Sohnes und seiner Familie, wird von diesen und ihren beiden Töchtern ganztags betreut. Ihren Geburtstag feiert sie im Kreis der Familie, die um sechs Enkel und vier Urenkel reicher ist.

Geboren wurde Hoffmann am 28. März 1919 in Coccejendorf in Ostpommern. Aufgewachsen ist sie auf dem elterlichen Gut mit fünf Geschwistern. „Nach abgeschlossener Handelsschule habe ich als Buchhalterin in einem großen Baugeschäft gearbeitet“, schildert sie ihren beruflichen Werdegang. Ihren Ehemann Eugen, einen gebürtigen Speyerer, habe sie im August 1939 in Pommern kennengelernt. Er sei dort als Soldat zu einer Übung stationiert gewesen und habe sie in einem Café zum Tanzen aufgefordert. „Schon vier Tage später musste er zur Mobilmachung nach Mannheim. Wegen des Krieges haben wir uns ein Jahr lang nicht gesehen, uns aber geschrieben. Ich reiste zu ihm während seines Urlaubs, da hat er mir die Pfalz gezeigt.“ Geheiratet wurde im Mai 1942 in Coccejendorf mit 50 Gästen. „Da hat das ganze Dorf zugeschaut“, erinnert sie sich.

1945 kamen die Russen. Die Familie wurde von polnischen Milizen vertrieben. Der derzeitige Angriffskrieg Russlands erinnert Hoffmann an die Vergangenheit. „Ich war damals hochschwanger und hatte Angst vor Übergriffen. Ich finde es schrecklich, was in der Ukraine passiert. Ich hoffe, nicht noch einmal einen Krieg in Deutschland erleben zu müssen.“

Ihren Sohn Reinhard habe sie ohne Hilfe eines Arztes oder einer Hebamme geboren. Die Familie sei damals bei Freunden untergekommen. Mit ihren Eltern, zwei Schwestern und dem Neugeborenen sei sie weiter zu ihrer Schwester und deren Mann gezogen. „Zehn Personen ernährten sich damals von Kartoffeln, Karotten und der Milch einer Kuh“, berichtet sie. Dann ging es nach Speyer, um zu den Schwiegereltern zu kommen.

Hoffmanns Mann kam 1946 aus der Gefangenschaft frei. Die Kinder Irene, Günther, Doris und Eugen wurden geboren. 1962 wurde ein neu gebautes Haus bezogen. Reinhard und Günter hat Hoffmann zu früh verloren. Diese Schicksalsschläge und die Vertreibung seien schlimm für sie gewesen. Ihr Ehemann ist 2001 im Alter von 86 Jahren verstorben. „Von 1969 bis zur Rente habe ich bei der Samenhandlung Velten und der Süßwarenfabrik Wunsch als Buchhalterin gearbeitet. Außerdem war ich 25 Jahre lang Mitglied im Gesangverein Lyra in Speyer“, sagt Hoffmann.